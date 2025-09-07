Стало известно, сколько человек посетили прощание с Армани Rainews24: более 10 тысяч человек простились с покойным Армани

Более 10 тысяч человек посетили в воскресенье, 7 сентября, церемонию прощания с легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, сообщили на телеканале Rainews24. За два дня в траурном зале побывали более 16 тысяч человек, отметили журналисты.

Церемония прощания прошла в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане, передает издание. Еще до открытия в субботу, 6 сентября, в 9 утра столпилась очередь из нескольких сотен желающих попрощаться с модельером. Люди были готовить отстоять полтора-два часа, чтобы посетить церемонию.

Армани предадут земле в семейном склепе, расположенном рядом с могилами его родителей и брата, в небольшом населенном пункте Ривальта, который находится недалеко от Пьяченцы. Место захоронения было выбрано им самим.

Легендарный дизайнер ушел из жизни в возрасте 91 года в окружении близких людей. В компании Armani Group объявили, что будут продолжать развивать бизнес, чтя наследие основателя и его принципы. Семья и коллектив модного дома намерены двигаться вперед с уважением и преданностью, следуя его заветам.