Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 17:51

Названо место похорон модельера Армани

Джорджо Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в Пьяченце

Джорджо Армани Джорджо Армани Фото: imago-images/Global Look Press

Модельера Джорджо Армани предадут земле в семейном склепе, расположенном рядом с могилами его родителей и брата, в небольшом населенном пункте Ривальта, который находится недалеко от Пьяченцы, передает La Repubblica со ссылкой на местную ассоциацию. Место захоронения было выбрано им самим.

Ривальта — небольшое поселение с населением несколько десятков жителей, известное своим средневековым замком, который является местной достопримечательностью. В этом месте прошло детство известного модельера, который неоднократно посещал могилу своих родственников.

Легендарный дизайнер ушел из жизни в возрасте 91 года, в окружении близких людей. В компании Armani Group объявили, что будут продолжать развивать бизнес, чтя наследие основателя и его принципы. Семья и коллектив модного дома намерены двигаться вперед с уважением и преданностью, следуя его заветам.

Ранее сообщалось, что Армани мог умереть от осложнений, вызванных COVID-19. У него обнаружили воспаление легких несколько недель назад, после чего модельер оказался в больнице и впервые пропустил показы Недели моды в Милане.

Джорджо Армани
похороны
дизайнеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника
В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»
«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне
Патрушев: Запад превратил Балтийское море в арену гибридной войны
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы
Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить
Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота
Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине
«Сняла стресс»: Бузова похвасталась кольцом Cartier
Зеленский одним действием перечеркнул быстрое завершение кризиса
Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета
В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны
Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ
Пьяный россиянин напал на семью с ребенком
В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа
Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов
Крупный камнепад зафиксировали в Альпах
США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России
В России ужесточают правила продажи алкоголя
«Формируется евронацизм»: военэксперт о преграде к миру на Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.