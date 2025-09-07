Названо место похорон модельера Армани

Модельера Джорджо Армани предадут земле в семейном склепе, расположенном рядом с могилами его родителей и брата, в небольшом населенном пункте Ривальта, который находится недалеко от Пьяченцы, передает La Repubblica со ссылкой на местную ассоциацию. Место захоронения было выбрано им самим.

Ривальта — небольшое поселение с населением несколько десятков жителей, известное своим средневековым замком, который является местной достопримечательностью. В этом месте прошло детство известного модельера, который неоднократно посещал могилу своих родственников.

Легендарный дизайнер ушел из жизни в возрасте 91 года, в окружении близких людей. В компании Armani Group объявили, что будут продолжать развивать бизнес, чтя наследие основателя и его принципы. Семья и коллектив модного дома намерены двигаться вперед с уважением и преданностью, следуя его заветам.

Ранее сообщалось, что Армани мог умереть от осложнений, вызванных COVID-19. У него обнаружили воспаление легких несколько недель назад, после чего модельер оказался в больнице и впервые пропустил показы Недели моды в Милане.