Подсчитана стоимость наследства Алентовой В наследство Алентовой войдут квартира в Москве и дом за 190 млн рублей

Актриса Вера Алентова имела в собственности доли в квартире в Москве, загородном доме и два автомобиля, сообщает «Абзац». Примерная стоимость имущества, как пишет издание, оценивается в 190 млн рублей.

В браке с режиссером Владимиром Меньшовым она проживала в большой квартире на 3-й Тверской-Ямской улице. После его кончины доля недвижимости перешла к их общей дочери актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой.

Супруги также обзавелись и загородной недвижимостью — домом в Дмитровском районе рядом с селом Игнатово. Там они любили проводить вечера у камина и гулять у озера. После смерти главы семейства дачу также поделили между вдовой и дочерью.

Стоимость такой квартиры в центре Москвы может составлять до 120 млн рублей на конец 2025 года. Дом в Подмосковье сейчас может оцениваться в сумму около 70 млн рублей, — сказал эксперт по недвижимости Марк Гершкович.

Кроме того, издание узнало, что у знаменитости остались два автомобиля. Lexus RX350 2011 года сейчас оценивается в 1,6–2 млн рублей, а второй автомобиль — Honda Civic 2007 года выпуска — в среднем стоит около 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сын певца Александра Градского Даниил продолжит судиться со второй женой его отца Мариной Коташенко. По словам молодого человека, суд вынес вердикт, что спорные 105 млн рублей являются частью наследства, однако вдову обязали вернуть лишь 5 млн.