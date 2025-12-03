Семья Градского продолжит судиться с вдовой музыканта

Сын певца Александра Градского Даниил продолжит судиться со второй женой его отца Мариной Коташенко, сообщает Starhit. По словам молодого человека, суд вынес вердикт, что спорные 105 млн рублей являются частью наследства, однако во второй инстанции обязал вернуть лишь 5 млн рублей.

Апелляция признала деньги — те самые, украденные у вдовы, — частью наследственной массы. Сумма составляет около 100 млн, если точнее, 105 млн [рублей]. Но первая инстанция в очередной раз вынесла странное решение. Признав похищенные деньги наследством отца, суд тем не менее обязал Коташенко вернуть нам только пять миллионов, — пояснил Даниил.

По мнению Даниила, Коташенко вряд ли удастся избежать ответственности, перекладывая ее на других. Звездная семья рассчитывает урегулировать имущественные споры исключительно в рамках закона, она подала новое обращение в суд.

Ранее адвокат Яна Воробьева напомнила, что с 1 ноября вступают в силу новые правила наследования. Изменения направлены на защиту от долговых обязательств. Нотариус будет запрашивать данные о долгах в Бюро кредитных историй и уведомлять наследников о них в течение трех дней. Новые правила помогут наследникам осознанно принимать решение о принятии наследства.