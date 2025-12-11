Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского

Певица Феодулова: Градский проводил параллель между сценой и сказкой о Золушке

Светлана Феодулова Светлана Феодулова Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Музыкант Александр Градской рекомендовал чувствовать себя на сцене Золушкой, рассказала Womanhit участница шоу «Голос», оперная певица Светлана Феодулова. По словам исполнительницы, она до сих пор придерживается этого совета, который помог ей справиться со страхом выступлений.

Их знакомство произошло, когда Светлане было примерно девять лет. В те годы она пела в хоре и впервые должна была выйти на сцену с сольным номером. За кулисами юная певица заметно переживала и даже подумывала больше никогда не выступать перед публикой. В этот момент рядом оказался Градский, который поддержал и приободрил.

За кулисами — обычная жизнь, а на сцене — сказка про Золушку, — произнес Градский.

По словам Феодуловой, в тот момент музыкант перевернул ее сознание. Она смогла взять себя в руки и исполнить песню так, чтобы каждый присутствующий в зале почувствовал нечто волшебное.

До сих пор помню то ощущение. Александр Борисович перевернул мое сознание, — вспоминает певица.

