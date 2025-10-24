Владимир Пресняков появился на сцене Кремля с лезвием на шее

Певец Владимир Пресняков выступил в Кремле с лезвием на шее, передает MK.RU. Артист появился на сцене в расстегнутой рубашке. Зрители заметили, что рядом с крестиком на груди Преснякова висел необычный аксессуар — лезвие от бритвы.

Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь, — успокоили представители артиста.

Лезвие с давних времен считается сильным оберегом. Ему приписывают защиту от негатива, завистников и недоброжелателей. Считается, что этот аксессуар символизирует силу и стойкость, объясняется в публикации издания.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что организаторы творческого вечера Ильи Резника не сообщали ей о дресс-коде и не предлагали изменить образ. Она отметила, что участвовала по просьбе поэта и вложила деньги и время в подготовку. Артистка подчеркнула, что ранее уже выступала в этом платье на «Новой волне» и тогда ее внешний вид не вызвал нареканий. 87-летний Резник до этого публично выразил недовольство ее откровенным нарядом.

Тем временем певица Леди Гага появилась на сцене в наряде, сочетающем цвета российского флага. Знаменитость выбрала для выступления переливающийся плащ в бело-сине-красной гамме.