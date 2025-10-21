Люся Чеботина не стала молчать после критики ее откровенного образа Певица Чеботина заявила, что не согласна с критикой ее образа от Резника

Певица Люся Чеботина отреагировала на критику поэта-песенника Ильи Резника, касающуюся ее откровенного наряда на его творческом вечере, и заявила, что организаторы мероприятия не направляли ей информацию о дресс-коде. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка добавила, что ей также не предлагали изменить выбранный образ.

Он (Илья Резник. — NEWS.ru) очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. <…> Я потратила деньги и время. <…> И тут получаю такой фидбэк — с фактом, что я лишь только разочаровала. <…> В этом платье я выступала на «Новой волне» у Игоря Крутого. Ни у кого не было никаких разочарований, — сказала певица.

87-летний артист до этого выразил несогласие с выбором наряда Чеботиной. Он отметил, что заранее просил проследить за соответствием костюмов исполняемому репертуару.

Народный артист России Филипп Киркоров после совместного выступления назвал Люсю Чеботину преемницей звания Примадонны российского шоу-бизнеса. Он также выразил мнение, что певицу можно считать его королевой. Исторически неофициальное звание Примадонны закрепилось за Аллой Пугачевой после исполнения ею одноименной композиции на конкурсе «Евровидение» в 1997 году.