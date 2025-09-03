Киркоров назвал певицу, которая заменит Пугачеву и станет новой Примадонной

Певица Люся Чеботина является следующей Примадонной российского шоу-бизнеса, заявил народный артист России Филипп Киркоров после совместного выступления. По его словам, которые приводит MK.RU, Чеботину можно считать и его королевой.

Сначала королева, а потом — Примадонна, — отметил Киркоров.

При этом «Примадонна» является неофициальным вторым именем бывшей жены Киркорова Аллы Пугачевой. В частности, певица стала ею после того как исполнила одноименную песню на «Евровидении» в 1997 году. Композиция при этом была посвящена Людмиле Гурченко.

До этого Чеботина в черном кожаном мини-платье с разрезом до бедра посетила премьеру сериала «Баранкины и камни силы» режиссера Михаила Полякова в Москве. Знаменитость выложила в Сети фотографию, продемонстрировав подписчикам наряд, подчеркивающий ее фигуру.

Ранее стало известно о закрытии компании ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», к которой с иском обращались поклонницы артиста. Спор был связан с отмененными концертами певца. Сообщалось, что в Единый государственный реестр юридических лиц оказались внесены недостоверные сведения о компании. По данным инсайдеров, банковские счета фирмы заблокированы уже около года.