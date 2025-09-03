Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:24

Киркоров назвал певицу, которая заменит Пугачеву и станет новой Примадонной

Киркоров назвал певицу Чеботину будущей Примадонной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина является следующей Примадонной российского шоу-бизнеса, заявил народный артист России Филипп Киркоров после совместного выступления. По его словам, которые приводит MK.RU, Чеботину можно считать и его королевой.

Сначала королева, а потом — Примадонна, — отметил Киркоров.

При этом «Примадонна» является неофициальным вторым именем бывшей жены Киркорова Аллы Пугачевой. В частности, певица стала ею после того как исполнила одноименную песню на «Евровидении» в 1997 году. Композиция при этом была посвящена Людмиле Гурченко.

До этого Чеботина в черном кожаном мини-платье с разрезом до бедра посетила премьеру сериала «Баранкины и камни силы» режиссера Михаила Полякова в Москве. Знаменитость выложила в Сети фотографию, продемонстрировав подписчикам наряд, подчеркивающий ее фигуру.

Ранее стало известно о закрытии компании ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», к которой с иском обращались поклонницы артиста. Спор был связан с отмененными концертами певца. Сообщалось, что в Единый государственный реестр юридических лиц оказались внесены недостоверные сведения о компании. По данным инсайдеров, банковские счета фирмы заблокированы уже около года.

Филипп Киркоров
Люся Чеботина
Примадонна
Алла Пугачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко выросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.