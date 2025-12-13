Чеботина рассказала, как Киркоров связан с ее новым парнем Чеботина призналась, что Киркоров благословил ее новые отношения

Исполнительница Люся Чеботина рассказала, что поп-король Филипп Киркоров одобрил ее новые отношения, передает Super.ru. На закрытом рождественском коктейле Андрея Малахова, который прошел в галерее Adel, она подчеркнула, что ее также поддержала мама.

Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. Поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада, — рассказала Чеботина.

Ранее певица не стала называть имени возлюбленного, подчеркнув, что не хочет публичности для избранника. Он также заявила, что ее молодой человек «офигенный и нереальный».

До этого Чеботина отреагировала на критику поэта-песенника Ильи Резника, касающуюся ее откровенного наряда на его творческом вечере, и заявила, что организаторы мероприятия не направляли ей информацию о дресс-коде. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка добавила, что ей также не предлагали изменить выбранный образ, а поэт лично просил ее выступить с номером.