12 декабря 2025 в 19:51

Чеботина приоткрыла завесу тайны над личной жизнью

Чеботина рассказала о появлении нового возлюбленного

Люся Чеботина
Исполнительница Люся Чеботина призналась в интервью блогеру Иде Галич, что встретила новую любовь. Она не стала называть имени, подчеркнув, что не хочет публичности для избранника.

Я поднимаю за него тост. И надеюсь, что он будет последним парнем. Шутки шутками. Он офигенный, нереальный. Я прекрасно понимаю, что такое быть публичным человеком, и хочу его от этого пока уберечь. Не хочу все рассказывать. Тьфу-тьфу-тьфу, — сказала Чеботина

Отмечается, что предыдущим избранником исполнительницы был певец ЮрКисс. Они долго официально не подтверждали отношения, а затем стало известно, что роман закончился болезненным разрывом.

Ранее Чеботина отреагировала на критику поэта-песенника Ильи Резника, касающуюся ее откровенного наряда на его творческом вечере, и заявила, что организаторы мероприятия не направляли ей информацию о дресс-коде. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка добавила, что ей также не предлагали изменить выбранный образ, а поэт лично просил ее выступить с номером.

Люся Чеботина
Ида Галич
интервью
отношения
