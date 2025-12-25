Новый год — 2026
Собчак объяснила, почему не пытается нравиться всем

Собчак заявила, что хочет быть хозяйкой своей жизни

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Журналистка Ксения Собчак заявила телеведущей и блогеру Иде Галич, что хочет быть хозяйкой своей жизни. Так светская львица в шоу «Есть вопросики» объяснила, почему не стремится нравиться всем. По словам Собчак, нельзя жить свою жизнь, думая о том, «кто там что подумает».

Ну, это ты сойдешь с ума. Как только ты начинаешь идти по пути «нравиться другим», «быть удобным другим» — все, ты раб этих людей. Я не хочу быть рабом, я хочу быть хозяйкой своей жизни, — пояснила журналистка.

Собчак добавила, что не планирует подстраиваться ни под окружение, ни под зрителя, а также менять себя ради чужого одобрения. Журналистка также убеждена, что обидеть человека невозможно.

Ранее Собчак прокомментировала смерть актрисы театра и кино Веры Алентовой. Журналистка назвала ее уход невосполнимой утратой, вспомнив, как лично встречалась со звездой советского фильма «Москва слезам не верит».

Собчак также рассказывала, что за ней ухаживал хоккеист Павел Буре, а на свидании предложил посмотреть все его лучшие голы. При этом тогда она воспринимала его только как «молодого и симпатичного чувака в мышцах».

