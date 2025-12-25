Собчак объяснила, почему не пытается нравиться всем Собчак заявила, что хочет быть хозяйкой своей жизни

Журналистка Ксения Собчак заявила телеведущей и блогеру Иде Галич, что хочет быть хозяйкой своей жизни. Так светская львица в шоу «Есть вопросики» объяснила, почему не стремится нравиться всем. По словам Собчак, нельзя жить свою жизнь, думая о том, «кто там что подумает».

Ну, это ты сойдешь с ума. Как только ты начинаешь идти по пути «нравиться другим», «быть удобным другим» — все, ты раб этих людей. Я не хочу быть рабом, я хочу быть хозяйкой своей жизни, — пояснила журналистка.

Собчак добавила, что не планирует подстраиваться ни под окружение, ни под зрителя, а также менять себя ради чужого одобрения. Журналистка также убеждена, что обидеть человека невозможно.

