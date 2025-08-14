Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 14:54

У Киркорова закрылась компания, с которой судились его поклонницы

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Закрылась компания российского исполнителя Филиппа Киркорова, передает Telegram-канал SHOT. Через ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», по данным источника, поклонницы артиста пытались взыскать средства за отмененные концерты.

Сообщается, что в единый государственный реестр юридических лиц оказались внесены недостоверные сведения о компании. По данным канала, банковские счета фирмы заблокированы уже около года.

Ранее певец проиграл судебные процессы жительницам Ростова-на-Дону и Краснодара, которые не смогли попасть на его выступления в 2020 году в период пандемии, а также в 2022 году. Теперь его разыскивает ФССП из-за долгов на сумму порядка 70 тысяч рублей, которые он до сих пор не погасил.

До этого бывший промоутер Надежды Кадышевой объяснил, почему стоимость билетов на концерты артистки доходит до 400 тысяч рублей. По его словам, эта сумма включает не только гонорар звезды, но и расходы на работу звукорежиссеров, костюмеров-гримеров и даже таксистов, подвозящих коллектив. Сенгер подчеркнул, что шоу-бизнес — это сложная система, где зарабатывают многие участники процесса, от артистов до владельцев концертных залов.

