У Киркорова закрылась компания, с которой судились его поклонницы

Закрылась компания российского исполнителя Филиппа Киркорова, передает Telegram-канал SHOT. Через ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», по данным источника, поклонницы артиста пытались взыскать средства за отмененные концерты.

Сообщается, что в единый государственный реестр юридических лиц оказались внесены недостоверные сведения о компании. По данным канала, банковские счета фирмы заблокированы уже около года.

Ранее певец проиграл судебные процессы жительницам Ростова-на-Дону и Краснодара, которые не смогли попасть на его выступления в 2020 году в период пандемии, а также в 2022 году. Теперь его разыскивает ФССП из-за долгов на сумму порядка 70 тысяч рублей, которые он до сих пор не погасил.

