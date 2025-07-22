Промоутер Кадышевой объяснил цены в 400 тысяч рублей за билеты на концерт Промоутер Сенгер: билеты за 400 тысяч рублей на Кадышеву окупают масштабное шоу

Билеты за 400 тысяч рублей на концерт певицы Надежды Кадышевой окупают масштабное шоу, заявил NEWS.ru промоутер концертов исполнительницы в Германии до 2022 года Игорь Сенгер. По его словам, деньги идут не только на гонорар артисту, но и на оплату работы звукорежиссеров, костюмеров-гримеров и даже таксистов, которые подвозят группу.

Шоу-бизнес происходит от слов «шоу» и «бизнес». То есть, помимо красивого зрелища, которое нам нравится аудиально и визуально, деньги зарабатывает не только исполнитель, но и большое количество людей, которые работают над созданием. От артистов театра, звукорежиссеров, костюмеров-гримеров до таксистов, которые подвозят команду на концертную площадку. Плюс зарабатывает концертный зал и так далее. Спрос рождает предложение. [Если люди покупают билеты] по 220–400 тысяч на Кадышеву, значит, все нормально, — сказал Сенгер.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, которые раскупили билеты на концерт Кадышевой за 400 тысяч рублей. По его словам, в нынешнее время тратить подобные суммы на посещение выступления неэтично.