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21 июля 2025 в 15:20

«Порочная практика»: депутат о билетах на Кадышеву за 400 тысяч рублей

Милонов раскритиковал покупателей билетов на Кадышеву за 400 тысяч рублей

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, которые раскупили билеты на концерт певицы Надежды Кадышевой за 400 тысяч рублей. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что в нынешнее время тратить подобные суммы на посещение выступления неэтично.

Лично я совершенно не вижу возможности приобретать такие билеты и считаю, что для большинства людей это, может быть, даже как-то неэтично — в нынешнее время приобретать билеты за такие деньги, то есть выкидывать огромные средства на ветер. [Кадышева] будет петь для всех. Есть более дорогие места, более дешевые, тут вопросов нет, в танцевальном зале. А 400 тысяч [рублей] — это перебор. Хотя, что мы говорим про Кадышеву? Не так давно мы помним, сколько стоили билеты в Большой театр, — сказал Милонов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что мнение о том, что исполнители Татьяна Буланова и Надежда Кадышева популярны у молодежи, может не соответствовать действительности. По его словам, в обществе слишком размыт возраст молодежи.

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