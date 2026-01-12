Хинштейн уличил депутатов в самозахвате земель

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил разобраться с незаконным захватом береговых территорий Старооскольского водохранилища. На заседании регионального правительства он заявил, что среди нарушителей — депутаты Курской и Белгородской областей. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

В числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, — разные люди, в том числе, как это принято говорить, уважаемые, как из числа жителей Курской, так и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей, — сказал Хинштейн.

Он добавил, что прокуратура Курской области уже направила ряд требований в суды. К работе также подключились Минприроды и региональный правовой комитет. Хинштейн также призвал создать на береговой линии Старооскольского водохранилища условия для цивилизованного культурного досуга.

