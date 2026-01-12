Россиянина будут судить за помощь террористам Астраханец предстанет перед судом за связь с террористической организацией

Жителя Астраханской области будут судить за участие в деятельности террористической организации, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии СК, мужчина связался с членами запрещенной в России группировки через иностранный мессенджер.

По версии следствия, фигурант уголовного дела вступил в состав международной террористической организации, запрещенной на территории РФ <…>, получил инструкции <…>, а также собрал сведения, необходимые для дальнейшей деятельности, — сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд. В ведомстве напомнили, что участие в работе террористических организаций — это особо тяжкое преступление. За него грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Челябинской области сотрудники управления ФСБ задержали местного жителя по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. У мужчины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Уголовное дело будет возбуждено сначала по статье о незаконном хранении взрывчатки, а затем переквалифицировано как покушение на теракт.