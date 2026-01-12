Футболист не вернулся в тульский «Арсенал» после новогоднего отпуска Футболист Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после отпуска

Игрок тульского ФК «Арсенал» Эдарлин Рейес не вернулся в команду после окончания отпуска, сообщили в Telegram-канале клуба. По информации ФК, футболиста заранее уведомили о графике сборов.

ПФК «Арсенал» заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам, — подчеркнули в клубе.

В «Арсенале» уточнили, что Рейес оштрафуют за отказ явиться на сборы. ФК продолжает вести переговоры со спортсменом, чтобы «минимизировать возможные финансовые и репутационные риски».

Ранее стало известно, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.

Также сообщалось, что 26-летний защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.