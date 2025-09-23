Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:23

Врезавшегося в бетонную стену футболиста ввели в искусственную кому

Воспитанника ФК «Арсенал» Вигара ввели в искусственную кому из-за травмы мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воспитанника лондонского ФК «Арсенал» Билли Вигара ввели в искусственную кому после того, как спортсмен получил во время матча серьезную травму мозга, заявил в социальной сети Х представитель клуба «Чичестер Сити». По его словам, о каких-либо прогнозах пока говорить рано.

Билли получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, где ему оказывают наилучшую медицинскую помощь, — подчеркнул представитель ФК.

Даже если все сложится хорошо, восстановление все равно будет долгим, уточнил он. Вигар получил травму в матче против «Вингейт и Финчли» 20 сентября, врезавшись в бетонную стену. Выпускник академии «Арсенала» также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».

Ранее на турнире CFFC BJJ 15 бразильская спортсменка Аманда Мацца получила серьезную травму. При попытке провести удушающий прием на американке Эмили Хансен она сломала руку. Судья принял решение остановить поединок и объявил победительницей представительницу США.

