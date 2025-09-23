Врезавшегося в бетонную стену футболиста ввели в искусственную кому

Воспитанника лондонского ФК «Арсенал» Билли Вигара ввели в искусственную кому после того, как спортсмен получил во время матча серьезную травму мозга, заявил в социальной сети Х представитель клуба «Чичестер Сити». По его словам, о каких-либо прогнозах пока говорить рано.

Билли получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, где ему оказывают наилучшую медицинскую помощь, — подчеркнул представитель ФК.

Даже если все сложится хорошо, восстановление все равно будет долгим, уточнил он. Вигар получил травму в матче против «Вингейт и Финчли» 20 сентября, врезавшись в бетонную стену. Выпускник академии «Арсенала» также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».

