30 декабря 2025 в 10:50

Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы после комы

Mash: советника гендиректора HeadHunter Терентьева выписали из больницы

Виталий Терентьев Виталий Терентьев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Telegram-канал Mash сообщил, что советника гендиректора HeadHunter Виталия Терентьева выписали из больницы. Как сообщает источник, мужчина впал в кому после липосакции.

По информации канала, 46-летний мужчина провел в стационаре девять дней, четыре из них — в реанимации. По сведениям канала, советника гендиректора HeadHunter удалось реанимировать и стабилизировать его состояние.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Терентьев впал в кому после пластической операции. По информации канала, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Согласно версии «112», сотрудники клиники вызвали скорую помощь и до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита. По информации источника, артисту запретили курить. В публикации говорится, что Серебрякова отпустили домой и посоветовали ему делать дыхательную гимнастику.

