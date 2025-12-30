Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы после комы Mash: советника гендиректора HeadHunter Терентьева выписали из больницы

Telegram-канал Mash сообщил, что советника гендиректора HeadHunter Виталия Терентьева выписали из больницы. Как сообщает источник, мужчина впал в кому после липосакции.

По информации канала, 46-летний мужчина провел в стационаре девять дней, четыре из них — в реанимации. По сведениям канала, советника гендиректора HeadHunter удалось реанимировать и стабилизировать его состояние.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Терентьев впал в кому после пластической операции. По информации канала, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Согласно версии «112», сотрудники клиники вызвали скорую помощь и до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия.

