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08 июля 2025 в 11:58

Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье

Стоматолог Кадькалова назвала индивидуальную реакцию причиной комы ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной комы четырехлетнего мальчика после наркоза в стоматологии Одинцово может быть индивидуальная реакция, заявила «Радио 1» стоматолог Наталья Кадькалова. Однако, по ее словам, преждевременно делать выводы, не зная анамнез ребенка, лицензию клиники и дозировку препарата.

Возможно, это индивидуальная реакция ребенка на этот наркоз или конкретный препарат. Анестезиолог перед введением должен был полностью отследить организм пациента: давление, пульс и так далее, — объяснила стоматолог.

Кадькалова отметила важность лицензирования клиники на проведение наркоза, тщательного сбора анамнеза анестезиологом и проведения необходимых обследований ребенка. Она подчеркнула, что без знания этих деталей и истории болезни невозможно судить о произошедшем.

Ранее стало известно, что четырехлетний мальчик из Одинцово почувствовал себя плохо прямо в кресле стоматолога. Медики попытались интубировать ребенка, однако действия не дали положительного результата.

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