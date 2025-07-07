Четырехлетний мальчик в Подмосковье пошел лечить зубы и впал в кому

Четырехлетний мальчик в Подмосковье пошел лечить зубы и впал в кому Ребенок из Одинцово впал в кому в кабинете стоматолога из-за наркоза

Четырехлетний мальчик из Одинцово впал в кому из-за наркоза во время лечения зубов, сообщает Telegram-канал Mash. Ребенок почувствовал себя плохо прямо в кресле стоматолога.

Медики попытались интубировать ребенка, однако действия не дали положительного результата. В итоге мальчика доставили в больницу, он находится в реанимации.

Ранее житель Перми умер после удаления зуба мудрости. 35-летний мужчина скончался в результате осложнений после операции. Пострадавший обратился к стоматологу с острой болью, медик счел необходимым удалить зуб. После операции инфекция переросла в сепсис, мужчина впал в кому и через несколько дней скончался. У покойного жителя Перми остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Также девятилетняя жительница американского штата Калифорния умерла после визита к стоматологу. Операция была сделана под общим наркозом, после него девочка очнулась на некоторое время, а потом уснула навсегда. Родители по приезде домой не смогли ее добудиться и отправились в детскую больницу Rady в Сан-Диего. Там врачи констатировали смерть.