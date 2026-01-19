Американец очнулся после наркоза и уверенно заговорил на другом языке В штате Юта мужчина проснулся после наркоза и внезапно стал говорить по-испански

В американском штате Юта 33-летний Стивен Чейз очнулся после наркоза и внезапно заговорил по-испански, сообщил портал Dangerous Minds. Мужчина рассказал, что медсестры задавали ему вопросы о самочувствии, а он уверенно отвечал им на другом языке, хотя знал лишь базовые фразы из него.

Медсестры <…> задают мне вопросы вроде «как вы себя чувствуете?» <…> после пробуждения, и я отвечаю на них на испанском, — сказал Чейз.

Американец отметил, что такое с ним впервые произошло после операции в 19 лет. Чейз считает, что мог освоить несколько фраз на испанском языке в детстве, когда бывал в доме у лучшего друга. Врачи указывают, что такое явление можно наблюдать из-за временных изменений в работе мозга после наркоза или сильного стресса.

