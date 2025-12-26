Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита

Telegram-канал Mash сообщил, что актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита и запретили курить. Согласно сведениям канала, в декабре звезда «9 роты», «Груза 200» и «Левиафана» на четыре дня попал в больницу в состоянии средней степени тяжести: мужчину мучили одышка и постоянный кашель.

Как пишет Mash, врачи диагностировали у него обострение на фоне чрезмерного курения. Канал отметил, что актер уже дома, медики посоветовали ему сократить количество сигарет в день и делать дыхательную гимнастику.

