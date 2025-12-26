Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:18

Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита

Mash: актера Серебрякова доставили в больницу на фоне обострения бронхита

Алексей Серебряков Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита и запретили курить. Согласно сведениям канала, в декабре звезда «9 роты», «Груза 200» и «Левиафана» на четыре дня попал в больницу в состоянии средней степени тяжести: мужчину мучили одышка и постоянный кашель.

Как пишет Mash, врачи диагностировали у него обострение на фоне чрезмерного курения. Канал отметил, что актер уже дома, медики посоветовали ему сократить количество сигарет в день и делать дыхательную гимнастику.

Ранее блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) госпитализировали с угрозой выкидыша и сильными болями в области почек. Сейчас будущая мама находится под наблюдением врачей. Ее возлюбленный танцор Луис Сквиччиарини опубликовал кадры, на которых девушка лежит в больничной палате под капельницей.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что советник генерального директора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции. По сведениям канала, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как пишет «112», 20 декабря Терентьеву провели липосакцию живота в частной клинике.

