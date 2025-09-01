День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:40

В Петербурге оставленный без присмотра ребенок попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок попал в реанимацию в Петербурге, сообщает Neva.Today. Отмечается, что мать оставила полуторагодовалую девочку со своей подругой, но та отвлеклась. Причины инцидента выясняются.

Установлено, что 28-летняя мигрантка попросила свою знакомую посидеть с дочерью. По словам приятельницы, девочка самостоятельно пила молочную смесь из бутылочки, пока она меняла памперс своей дочери в соседней комнате.

Внезапно женщина услышала грохот. Вернувшись в комнату, она увидела, что ребенок лежит на полу и задыхается.

В Санкт-Петербурге на улице спасли младенца от матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Как передает пресс-служба ГСУ СК России по региону, ребенок в коляске был госпитализирован в городскую больницу в тяжелом состоянии.

Cанкт-Петербург
реанимация
дети
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.