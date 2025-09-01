В Петербурге оставленный без присмотра ребенок попал в реанимацию

В Петербурге оставленный без присмотра ребенок попал в реанимацию

Ребенок попал в реанимацию в Петербурге, сообщает Neva.Today. Отмечается, что мать оставила полуторагодовалую девочку со своей подругой, но та отвлеклась. Причины инцидента выясняются.

Установлено, что 28-летняя мигрантка попросила свою знакомую посидеть с дочерью. По словам приятельницы, девочка самостоятельно пила молочную смесь из бутылочки, пока она меняла памперс своей дочери в соседней комнате.

Внезапно женщина услышала грохот. Вернувшись в комнату, она увидела, что ребенок лежит на полу и задыхается.

В Санкт-Петербурге на улице спасли младенца от матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Как передает пресс-служба ГСУ СК России по региону, ребенок в коляске был госпитализирован в городскую больницу в тяжелом состоянии.