28 августа 2025 в 16:29

Младенца спасли от пьяной матери на улице

В Петербурге младенца в тяжелом состоянии забрали у пьяной матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге на улице спасли младенца от матери. находившейся в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону. Ребенок в коляске был госпитализирован в городскую больницу с тяжелыми нарушениями состояния здоровья.

Правоохранительные органы начали проверку по статье «Оставление в опасности». По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку. В данный момент детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в России завели уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки, которая бросила ребенка в туалете Анталии. 18-летняя Екатерина надеется, что сможет вернуть дочь, но, по словам адвокатов, ей всерьез грозит тюремный срок.

До этого в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмимесячной девочки в поселке Березовка. 43-летняя мать ребенка сначала заявила в полицию о пропаже дочери, но позже младенца с черепно-мозговой травмой нашли на территории их участка под деревом. Медикам не удалось спасти жизнь малышки.

