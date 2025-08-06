Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:03

Под деревом нашли тело младенца с пробитой головой

На Алтае под деревом нашли тело восьмимесячной девочки с пробитой головой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмимесячной девочки в поселке Березовка, сообщает aif.ru. 43-летняя мать ребенка сначала заявила в полицию о пропаже дочери, но позже младенца с черепно-мозговой травмой нашли на территории их участка под деревом. Медикам не удалось спасти жизнь малышки.

Основной подозреваемой стала сама мать. На момент обращения в правоохранительные органы женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, что помешало немедленному допросу. Впоследствии она отказалась давать показания.

Семья состояла на учете в органах опеки. Ранее у женщины уже изымали старшую дочь, а в отношении младшего ребенка также рассматривался вопрос об изъятии. По имеющимся сведениям, подозреваемая страдает алкогольной зависимостью, однако в трезвые периоды пыталась ухаживать за ребенком — водила его на плановые медицинские осмотры.

Ранее стало известно, что месячный младенец погиб в частном доме на 10-й Березовой линии в Московском районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Известно о задержании 48-летнего мужчины.

Алтай
младенцы
убийства
криминал
дети
