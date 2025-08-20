Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 19:21

Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России завели уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки, которая бросила ребенка в туалете Анталии. 18-летняя Екатерина надеется, что сможет вернуть дочь, но, по словам адвокатов, ей всерьез грозит тюремный срок. Новые подробности — в материале NEWS.ru.

Что происходит с россиянкой, родившей в туалете

В России началось следствие против 19-летней Екатерины Бурнашкиной, которая бросила ребенка в туалете в Турции. Напомним, 13 октября 2024 года Екатерина родила в туалете аэропорта в Анталье, после чего попыталась улететь на Родину. Ребенок выжил лишь потому, что его заметила уборщица. Россиянку и ее мать сразу арестовали, а новорожденная девочка, которую назвали Николь, была возвращена в РФ спустя несколько месяцев. Сейчас она живет в приемной семье.

Фото: nordwindairlines.ru/Global Look Press

«Екатерина намерена вернуть дочь», — рассказала российским журналистам адвокат девушки Айшегюль Пола, которая представляла ее интересы в Турции.

В среду 20 августа в Павлово-Посадском суде Московской области состоялось предварительное слушание по иску о лишении девушки родительских прав. Инициаторами стали приемные родители брошенной девочки. Заседание отложили на 4 сентября. К делу будет привлечен МИД РФ.

Как проходил суд над Екатериной Бурнашкиной в Турции

По информации MSK1, адвокат добилась освобождения Бурнашкиной, после чего девушка смогла вернуться на домой. В Турции ей грозил серьезный срок — в феврале суд приговорил Екатерину к 15 годам лишения свободы, но уже в июле приговор отменили. «Когда я приехала в аэропорт, я захотела в туалет. Я не понимала, что вообще происходило. Но меня захватили полицейские и отвезли в полицейский участок», — рассказала Екатерина журналистам свою версию.

Айшегюль Пола заявляла в суде, что ее подзащитная не совершала никакого преступления.

«Мы подали жалобу, поскольку считаем, что даже по предъявленному обвинению — оставление ребенка — Екатерина не должна была получить наказание. Мы исходим из того, что это не покушение на убийство», — поделилась Пола с журналистами.

Юрист отметила, что покушение на убийство — это серьезное преступление, а то, что инкриминируется Екатерине относится к категории значительно менее тяжких деяний.

«Если я сейчас перескажу решение суда, может возникнуть путаница, так как наша судебная система отличается от вашей. Скажу так: суд первой инстанции вынес приговор по статье „покушение на убийство“. Апелляционный суд сказал: „Нет, покушение на убийство здесь нет, но есть преступление — оставление ребенка“, — рассказала Пола.

Как проходил суд по лишению Екатерины родительских прав

Павлово-посадский городской суд 20 августа начинает рассмотрение вопроса о лишении родительских прав Екатерины, которая намерена вернуть себе ребенка. По словам российского адвоката Бурнашкиной, семья пытается связаться с приемными родителями, чтобы увидеть дочь, но никакой информации им не дают.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Почему ребенка не передают близким родственникам? Почему его забрали и платят деньги опекунам?» — поделилась Виктория, адвокат Бурнашкиных.

При этом на вопрос корреспондента NEWS.ru Екатерина Бурнашкина отвечать отказалась: «Я буду общаться только через адвоката», — сказала она.

По словам юридического представителя приемных родителей, девочка живет с ними с 12 июля. Они любят ее как свою дочь и намерены оставить, воспитывая ее. Никакого стресса от пребывания в приемной семье у ребенка нет.

Какое наказание грозит Екатерина Бурнашкиной

Следственный комитета по Московской области подтвердил что против 19-летней жительницы города Электросталь заведено уголовное дело о покушении на убийство новорожденной дочери (статья 106 УК РФ).

«Турецкие коллеги провели все необходимые следственные мероприятия, чтобы восставить события преступления и собрать доказательную базу. Раз Следственный комитет возбудил уголовное дело и добился экстрадиции обвиняемой, то в материалах дела имеются доказательства виновности. Соответственно, с самой большой долей вероятности будет обвинительный приговор», — рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

Он отметил, что свободы Екатерина может лишиться на срок до пяти лет, а ребенок останется в приемной семье.

«В рамках следствия может быть проведена психиатрическая экспертиза. Если будет доказано, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии изменённого сознания и не отдавала отчет своим действиям, это станет смягчающим обстоятельством, что повлияет на срок. Несколько лет из-за этого вывода экспертизы их приговора могут убрать», — добавил Карабанов.

