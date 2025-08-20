На бросившую младенца в аэропорту Турции россиянку завели уголовное дело

В России завели уголовное дело на Екатерину Бурнашкину, обвиняемую в покушении на убийство новорожденной, сообщила РИА Новости адвокат приемных родителей Мария Яковлева. Женщина ранее бросила дочь в туалете турецкого аэропорта.

Следственным отделом по городу Электростали возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка Бурнашкиной (Екатерины) по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденной), — прокомментировала Яковлева.

В Павлово-Посадском городском суде Московской области прошло предварительное заседание по иску о лишении Екатерины Бурнашкиной родительских прав. Инициаторами судебного разбирательства стали приемные родители брошенной девочки.

Известно, что заседание прошло в закрытом формате. Следующее заседание запланировано на 4 сентября. Истец предложил привлечь представителей МИД в качестве третьих лиц.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что органы опеки будут решать, сможет ли россиянка, оставившая ребенка в турецком аэропорту, вернуть его. Она подчеркнула, что решение будет приниматься после всестороннего анализа обстоятельств.