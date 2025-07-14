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14 июля 2025 в 19:43

Раскрыто, может ли бросившая ребенка в аэропорту Турции девушка вернуть его

Омбудсмен Волынец: решение по бросившей ребенка в Турции девушке будет за опекой

Ирина Волынец Ирина Волынец Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Органы опеки решат, сможет ли бросившая в турецком аэропорту ребенка россиянка вернуть его, заявила в беседе с NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, есть много нюансов, которые могут повлиять на ситуацию.

При оценке всех обстоятельств произошедшего решающее слово за опекой, потому что мы не знаем всех деталей произошедшего вообще.Например, если женщина оставила ребенка в роддоме, то по закону Российской Федерации она в течение полугода может восстановиться в родительских правах и забрать ребенка. Здесь обстоятельства таковы, что она оставила его без присмотра. Можно сказать, даже в опасности. Если смотреть под определенным углом зрения, то вполне может быть материал для уголовного дела, — отметила Волынец.

Также омбудсмен подчеркнула, что самое главное в этой ситуации — безопасность ребенка. Как сказала Волынец, важно учесть все обстоятельства дела и детально рассмотреть ситуацию.

Но опять-таки, когда ребенок был обнаружен, знала ли она заведомо, что его обнаружат в ближайшее время или он мог оказаться там долго без внимания, элементарно без пищи и тепла. Возможно, есть какие-то смягчающие обстоятельства. Это на самом деле очень сложный вопрос. И вот здесь с плеча рубить, наверное, неправильно. Нужно более детально рассмотреть все обстоятельства дела. И это должны сделать специалисты, которые допущены к полному объему информации. Главное, чтобы ребенок был в безопасности и чтобы ситуация разрешилась в максимальных его интересах, — заключила Волынец.

Ранее стало известно, что власти Турции задержали россиянку, которая оставила новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Задержана также ее мать, возбуждено уголовное дело.

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