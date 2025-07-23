Ребенок мигрантов впал в кому после обрезания. Его родителей посадят?

Ребенок мигрантов впал в кому после обрезания. Его родителей посадят?

В Москве родители-мигранты пригласили знакомого врача на дом для проведения обрезания их пятимесячному сыну. Малыш почувствовал себя плохо на следующий день и впал в кому. Что грозит родителям, почему процедуру нельзя проводить в домашних условиях и какое наказание понесет хирург — в материале NEWS.ru.

Что известно об обрезании у ребенка-мигранта

Инцидент произошел несколько дней назад в районе Восточное Дегунино на севере Москвы. Родители пятимесячного малыша пригласили на дом врача, чтобы тот сделал ребенку обрезание. На следующий день мальчик почувствовал себя плохо: у него начались судороги, он побледнел и был крайне слабым. Ему вызвали скорую помощь.

В больнице у госпитализированного ребенка выявили пневмонию и тяжелую анемию. Состояние мальчика оценивалось как критическое. Позднее малыш впал в кому. Хирург, проводивший обрезание малышу, был задержан. В ходе проверки выяснилось, что он официально работает в одной из подмосковных больниц. По предварительным данным, врач был знаком с родителями пострадавшего мальчика, поэтому согласился провести обрезание.

На 38-летнюю мать младенца, приехавшую из Таджикистана, возбудили уголовные дела по статьям «Неисполнение родительских обязанностей» и «Нарушение миграционного учета». В отношении нее проводится проверка. Уточняется, что у женщины четверо детей.

Где еще младенцам проводили обрезание

В июле 2024 года в Санкт-Петербурге 40-летний хирург с 20-летним опытом работы сделал обрезание на дому родившемуся месяц назад малышу. Родители знали врача и заплатили ему за процедуру 8000 рублей. После обрезания у мальчика началось кровотечение. Родители малыша обратились в скорую помощь. После этого инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В итоге суд лишил врача права оказывать медицинские услуги в течение двух лет и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

«Были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Еще один случай произошел в Москве в октябре 2023 года. 10-месячный ребенок попал в реанимацию после проведенного дома обрезания. Во время процедуры у малыша внезапно началось кровотечение. Остановить его не удалось, тогда родители экстренно доставили ребенка в больницу, где ему сделали переливание крови и стабилизировали его состояние.

Позднее выяснилось, что родители мальчика ранее не были знакомы с врачом, который проводил операцию, и не были уверены в его профессионализме, однако доверили ему сына.

В 2020 году при проведении обрезания в частной московской клинике у шестимесячного ребенка случился анафилактический шок. Младенца доставили на лечение в Морозовскую детскую больницу. Его состояние медики оценивали как стабильно тяжелое. В клинике организовали проверку прокуратура, Росздравнадзор и Следственный комитет.

Чем чревато обрезание на дому

Старший научный сотрудник отдела воспалительных заболеваний НИИ урологии Петр Хазан рассказал NEWS.ru, что процедуру обрезания нельзя проводить на дому, поскольку могут возникнуть осложнения.

«У нас же не первобытно-общинный строй и не мусульманская страна. Какие операции, такие и осложнения — кровотечения и инфекционно-воспалительные», — сказал врач.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru также выразил недоумение по поводу проведения данной процедуры на дому. По его словам, подобные манипуляции не могут проводиться без специальной подготовки и условий, которые возможны только в клиниках.

«Все хирургические манипуляции проводятся в рамках амбулаторных условий либо в стационарах с обязательной возможностью анестезиологической или реанимационной поддержки. Изначально для проведения подобной манипуляции должны быть определенные клинические показания. Поэтому в этом отношении следует руководствоваться действующим законодательством нашей страны, а не проводить некие обряды, которые приводят к таким печальным последствиям. <…> Пусть соблюдают закон, а не занимаются обрядами. Тогда все будут живы, здоровы и в безопасности», — заявил Леонов.

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