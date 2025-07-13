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13 июля 2025 в 04:00

Туберкулез: как передается, симптомы, защита, что делать, если заболел

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха (бактерия Mycobacterium tuberculosis). Главная мишень — легкие, но туберкулез способен поражать практически любые органы человека, включая кости и почки. NEWS.ru поговорил с врачом общей практики Видновской больницы Заремой Тен и узнал, как избежать заражения и что делать, если диагноз поставлен.

В чем особенность туберкулеза

Передача происходит воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре больного с активной легочной формой. Ключевая особенность туберкулеза — существование двух состояний:

  • латентная туберкулез-инфекция (ЛТИ): бактерии присутствуют в организме, но «спят» под контролем иммунитета. Человек не болен, не заразен, но есть риск перехода в активную форму (5–10% в течение жизни, выше при иммунодефиците);
  • активный туберкулез: бактерии размножаются, разрушают ткани, вызывают болезнь. Заразна только легочная и гортанная формы, когда пациент способен выделять микобактерии через дыхательные пути.

Главные симптомы легочной формы туберкулеза

Симптомы при активной легочной форме — самой частой и заразной:

  • длительный стойкий кашель, более трех недель, часто с выделением мокроты. На поздних стадиях возможна кровь в мокроте (кровохарканье);
  • выраженная, постоянная, не проходящая после отдыха слабость и утомляемость;
  • значительное немотивированное похудение, плохой аппетит, отсутствие желания есть;
  • постоянная или частая субфебрильная температура (37–37,5 °C), чаще по вечерам. Проливные ночные поты, простынь и подушка мокрые насквозь;
  • может возникать боль в груди при кашле или глубоком вдохе;
  • при значительном поражении легких или осложнениях возникает одышка;
  • при внелегочных формах может возникнуть увеличение лимфатических узлов, чаще шейных, подмышечных или в паховой области.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие люди чаще других болеют туберкулезом

Наиболее подвержены заболеванию:
  • люди с ослабленным иммунитетом, например ВИЧ-инфицированные, или пациенты на иммуносупрессивной терапии после трансплантации или онкологии. У таких пациентов риск заболевать в 20–30 раз выше, чем у здоровых;
  • пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как ХОБЛ, селикоз, почечная недостаточность, сахарный диабет, особенно если пациент декомпенсирован;
  • лица с выраженным дефицитом питания, авитаминозом, особенно витамина D;
  • люди, проживающие, работающие или часто общающиеся с больными активной легочной формой туберкулеза (семья, коллеги, сокамерники);
  • жители или работники учреждений закрытого типа — тюрем, приютов для бездомных, интернатов, домов престарелых. Риск возникает из-за скученности и, как правило, плохой вентиляции;
  • медицинские работники, особенно сотрудники в противотуберкулезных службах, отделениях пульмонологии или отделениях для ВИЧ-инфицированных;
  • мигранты и беженцы из регионов с высокой распространенностью туберкулеза — стран Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки;
  • дети раннего возраста, особенно непривитые БЦЖ, с незрелой иммунной системой.

Значительно повышает риск развития и утяжеляет течение болезни наличие у человека вредных привычек, например курение или злоупотребление алкоголем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

7 правил, которые надо соблюдать при туберкулезе

  1. Немедленно начать лечение и строго соблюдать схему. Лечение активного туберкулеза длительное, минимум полгода, при устойчивых формах — до двух лет и более. Принимается одновременно четыре-пять препаратов строго по графику, без пропусков. Самое главное — не прерывать лечение, даже если стало легче. Прерывание — основная причина развития лекарственной устойчивости, рецидивов и смерти.
  2. Соблюдать режим изоляции (при заразной форме). В первые недели лечения, пока не подтвердится прекращение бактериовыделения, необходимо ограничить контакты. По решению врача — госпитализация или строгая домашняя изоляция (отдельная комната, минимум контактов с домочадцами, особенно детьми). Не посещать работу, учебу или общественные места. Пользоваться отдельной посудой, полотенцами, постельным бельем. Регулярно их кипятить или стирать при высоких температурах. Часто и тщательно проветривать помещение.
  3. Неукоснительная респираторная гигиена. Всегда прикрывайте рот и нос при кашле/чихании одноразовой салфеткой с последующей её утилизацией (салфетка — утилизация — мытье рук). Носите маску при необходимости контакта с другими людьми.
  4. Полноценное и усиленное питание. Соблюдение высококалорийной диеты. Организму нужны силы для борьбы с инфекцией и переносимости токсичных препаратов. Еда должна быть богата белком — мясо (нежирное), рыба, птица, яйца, творог, сыр, — витаминами и минералами. Особенно важны витамины группы B (содержатся в печени, мясе, злаках) и антиоксиданты (фрукты/овощи).
  5. Абсолютный отказ от курения и алкоголя. Курение катастрофически ухудшает течение туберкулеза, разрушает легкие, снижает эффективность лечения. Алкоголь несовместим с противотуберкулезными препаратами (токсичен для печени), ослабляет иммунитет и нарушает режим лечения.
  6. Внимание к побочным эффектам и регулярный контроль. Препараты могут вызывать тошноту, потерю аппетита, боли в животе, кожный зуд/сыпь, онемение/жжение в конечностях (периферическая нейропатия), изменения зрения (реже), боли в суставах, нарушение функции печени. Сообщайте врачу-фтизиатру обо всех неприятных ощущениях немедленно.
  7. Информируйте о контактах. Сообщите врачу о людях, с которыми вы тесно и длительно контактировали (семья, близкие друзья, коллеги по кабинету, соседи по комнате).

Все перечисленное — это лишь дополнение к назначенному врачом лечению, а не его замена. Самолечение недопустимо и даже смертельно опасно.

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