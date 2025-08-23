Глухонемой москвич терроризирует соседей тараканами и запахом мочи Москвичи пожаловались на соседа, устроившего в квартире рассадник тараканов

Жители дома в московском районе Зюзино пожаловались на соседа, превратившего квартиру в рассадник антисанитарии, пишет «Москва 24». По их словам, жилье кишит тараканами и источает сильный запах аммиака, который доходит до верхних этажей.

Смрад, плесень и тараканы встречают с самого порога. Жить рядом стало невыносимо, — рассказали жильцы.

Ситуация длится более двух лет. Владелец квартиры на Керченской улице, глухонемой мужчина, перестал следить за жильем, где, помимо прочего, живут кошки. По словам соседей, некоторые из животных могли погибнуть.

Жильцы утверждают, что страдает весь подъезд. Насекомые расползаются по квартирам. Соседи регулярно обращаются в разные инстанции, требуя принять меры.

