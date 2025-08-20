Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пьяный москвич зарезал соседа из-за громкой музыки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений соседям из-за громкой музыки, сообщили в столичной прокуратуре. Один из пострадавших скончался от полученных в ходе конфликта телесных повреждений.

Подозреваемый признался, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял с собой кухонные ножи, поскольку ожидал, что может возникнуть ссора. Когда он пришел к соседям, между ними началась словесная перепалка, и он ударил мужчин, которые открыли ему дверь. Подозреваемый задержан, он дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

Я пошел попросить сделать музыку потише, при этом, предполагая возникновение конфликтной ситуации, я взял с собой два кухонных ножа, с которыми подошел к двери в квартиру соседей. В каждой руке у меня находилось по ножу, — рассказал мужчина.

Прокурор Бабушкинского района принял решение передать материалы уголовного дела в следственный комитет по месту совершения преступления. Прокуратура будет следить за тем, чтобы фигурант был привлечен к уголовной ответственности.

Ранее в Нижнем Новгороде 65-летнего мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство соседа с особой жестокостью. Во время конфликта пенсионер нанес соседу многочисленные удары топором и ножницами.

