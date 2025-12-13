«Полуметровый слой отравы»: откуда химоружие у ВСУ, где оно хранится

Вооруженные силы Украины на регулярной основе применяют в Донбассе запрещенное химическое оружие хлорпикрин, заявили в Министерстве обороны России. Кроме того, тайники с такими боеприпасами были обнаружены в Белгородской области. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что номенклатура химоружия на вооружении ВСУ может быть куда шире. Для чего украинская армия нарушает нормы международного права и чем на это может ответить Россия — в материале NEWS.ru.

Какое химоружие применяют ВСУ

Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев рассказал, что в 2025 году российские военные зафиксировали попытки ВСУ применить хлорпикрин на территории Луганской и Донецкой народных республик.

По его словам, украинская армия на регулярной основе использует гранаты CS американского производства, ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия под маркировкой «Терен-6» и самодельные химические боеприпасы со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

«Тайники с взрывными устройствами, содержащими вещество CS и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области», — добавил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что на вооружении ВСУ также может быть белый фосфор.

«Думаю, Украина хочет запастить целой линейкой боевых отравляющих веществ. Среди них могут быть вещество кожно-нарывного действия иприт, газометы, а также боевые отравляющие вещества нервно-паралитического действия зарин и зоман. Понимание опасности химического оружия было очень серьезным даже у Гитлера. Но ВСУ сейчас пускаются во все тяжкие из-за серьезных поражений на всех фронтах», — подчеркнул аналитик.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Сколько химоружия у ВСУ

Международные договоры и в первую очередь Конвенция о запрещении химического оружия от 1993 года строго запрещают разработку, накапливание и применение отравляющих веществ в зонах боевых действий и против гражданского населения. Тем не менее МО РФ за время проведения СВО неоднократно обвиняло Киев не только в их использовании, но и в подготовке провокаций с химоружием — в том числе на территории Украины.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru напомнил, что запасы химоружия в Украинской ССР в свое время составляли до 3000 тонн. Помимо нервно-паралитических и кожно-нарывных газов, у Киева были еще общеядовитые вещества вроде синильной кислоты, а также удушающие — фосген и дифосген, подчеркнул парламентарий.

«Есть, впрочем, и так называемые вещества двойного назначения — скажем, газы, которые используются для разгона демонстраций. Они и вовсе никакими международными нормами не регламентируются, и ВСУ, бывает, распыляют их над нашими позициями», — добавил депутат.

Однако украинская армия пополняет свои запасы отравляющих веществ не только из советских арсеналов. Постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин на ноябрьской сессии государств-участниц ОЗХО в Гааге заявлял о передаче химоружия Киеву из стран Западной Европы. По его словам, российская сторона не раз предъявляла свидетельства таких поставок в ходе тематических брифингов организации.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как ВСУ применяют химоружие

В феврале 2023 года бойцы ВСУ публиковали в соцсетях видео, на которых демонстрировали процесс оснащения беспилотников химическими боеприпасами. Кроме того, подразделения ВС РФ неоднократно находили тайники с отравляющими веществами на отбитых у Украины территориях. К примеру, один из таких схронов они обнаружили под Красноармейском в ДНР 22 ноября 2025 года.

По словам Ртищева, 9 декабря в уничтоженном пункте управления беспилотными системами ВСУ российские военные нашли материалы с информацией об использовании до 15 артснарядов с отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга». Генерал отметил, что документы согласовало руководство Национальной гвардии Украины и одобрило Министерство экономики страны.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru отметил, что Киев давно наплевал на все международные конвенции. По его мнению, нарушения норм мирового права со стороны ВСУ уже вряд ли способны кого-то удивить.

«Они пытаются применять любые методы убийства. В одном репортаже показывали последствия применения химснарядов украинцами. У наших военных появилось удушье, поднялось давление, тошнота, рвота. Это и есть симптомы отравления веществами вроде зарина и зомана», — пояснил собеседник.

Кто ответит за применение химоружия ВСУ

ФСБ России летом 2025 года отмечала, что РФ документирует каждый случай подготовки украинской армии к использованию химоружия, чтобы ни один причастный к военным преступлениям не избежал ответственности. Несмотря на наличие доказательной базы, зарубежные страны старательно игнорируют такие факты.

Баранец считает такую реакцию со стороны мирового сообщества вполне ожидаемой.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Не ждите, что где-нибудь в ООН поднимется гвалт или что Владимиру Зеленскому начнут предъявлять претензии. Международное сообщество будет молчать. Все, что направлено против России, не замечают», — отметил военный обозреватель.

Однако в конечном итоге украинская армия и власть в Киеве ответят за все совершенные ими преступления, уверен Баранец.

«Я не могу представить себе, чтобы наши ВС засыпали Киев с самолета полуметровым слоем какой-нибудь химической отравы и к утру все население города превратилось в горы трупов. Действия Украины еще больше усугубляют ее положение в глазах всего мира. Возможно, второго Нюрнбергского процесса и не будет, но будет другой. У нас все фиксируется, и мы представим тысячи доказательств этого бандеровско-фашистского злодейства», — сказал полковник в отставке.

Журавлев же считает, что вернее всего было бы выявлять места хранения запасов химоружия ВСУ и наносить по ним удары.

«Вероятнее всего, хранится все это в подземных резервуарах, местонахождение которых следует вычислять нашей разведке, а нашим ВКС заблаговременно уничтожать, чтобы ущерб от этой приготовленной для нашего удушения химии наносился по ВСУ, а не по российской армии», — резюмировал политик.

Читайте также:

ВСУ не жалеют дронов для терактов против России: откуда у них столько БПЛА

«Доказанный террорист»: что будет, если Буданов станет президентом Украины

«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада