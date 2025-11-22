Опубликованы кадры тайника ВСУ с химическим оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике, в котором находились самодельные боеприпасы для беспилотников, соответствующие кадры публикует РИА Новости. Снаряды были начинены химическим веществом, которое противник планировал использовать против российских военнослужащих.

В опубликованном ролике видно, что схрон находился под землей. В нем можно заметить боеприпасы и элементы экипировки украинских военных, в том числе шлем и разгрузочный бронежилет. Также виды сами пробирки с запрещенным веществом, они лежали в пакете, завернутые в газетные листы.

По данным ФСБ, самодельные боеприпасы были начинены хлорпикрином. Установлено, что приказы на изготовление и применение химического оружия отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Филимонов.

До этого постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что Киев продолжает использовать такие виды вооружений. Он указал на наличие на украинской территории разветвленной сети лабораторий, занимающихся их производством.