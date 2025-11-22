Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 16:27

Опубликованы кадры тайника ВСУ с химическим оружием

Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике, в котором находились самодельные боеприпасы для беспилотников, соответствующие кадры публикует РИА Новости. Снаряды были начинены химическим веществом, которое противник планировал использовать против российских военнослужащих.

В опубликованном ролике видно, что схрон находился под землей. В нем можно заметить боеприпасы и элементы экипировки украинских военных, в том числе шлем и разгрузочный бронежилет. Также виды сами пробирки с запрещенным веществом, они лежали в пакете, завернутые в газетные листы.

По данным ФСБ, самодельные боеприпасы были начинены хлорпикрином. Установлено, что приказы на изготовление и применение химического оружия отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Филимонов.

До этого постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что Киев продолжает использовать такие виды вооружений. Он указал на наличие на украинской территории разветвленной сети лабораторий, занимающихся их производством.

ДНР
ВСУ
химоружие
кадры
химическое оружие
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат семьи Тиммы раскрыла серую схему Седоковой
Собчак арестовала «полиция моды» в Шанхае
В Петербурге мужчина распылил слезоточивый газ в офисе
Наступление ВС РФ на Запорожье 22 ноября: когда возьмут Гуляйполе?
Премьер Японии попала в неловкую ситуацию на саммите G20
Двое рыбаков упали в ледяную воду с надувной лодки
В ЕС ради Украины захотели доработать мирный план Трампа
Политолог объяснил, почему США может оказать давление на ЕС и Украину
В МИД указали на стратегическую ошибку Запада в отношении России
Захарова оценила публикации о финском снайпере, убивавшем русских
Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России
Синхронист дал советы, как работать с пословицами и поговорками
Профессор Решетников раскрыл условия для ведения успешного бизнеса
Силуанов предупредил продавцов маркетплейсов о строгих мерах ФНС
Опубликованы кадры тайника ВСУ с химическим оружием
Раскрыт диагноз Алдонина, которому РПЛ собирает деньги
«Вы не прогадаете»: бизнесмен Дотком рассказал, во что нужно вкладываться
В деле «кошелька Зеленского» случился новый поворот
Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России
«Мне он не интересен»: писатель Рой о «другом Хазанове»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.