Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием Сотрудники ФСБ нашли тайник ВСУ с химическим оружием под Красноармейском

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике тайник Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. В схроне были самодельные боеприпасы для беспилотников, начиненные химическим оружием. Противник планировал использовать их против российских военнослужащих.

Следствием установлено, что приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия против российских военнослужащих отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Филимонов Сергей Федорович, — говорится в сообщении.

Уточняется, что схрон находился в блиндаже украинских солдат. В найденных лабораторных пробирках было запрещенное вещество хлорпикрин. Кроме того, силовики нашли заряды пластита и емкости с бензином.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что Киев продолжает использовать такие виды вооружений. Он указал на наличие на украинской территории разветвленной сети лабораторий, занимающихся их производством.