Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 07:37

Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием

Сотрудники ФСБ нашли тайник ВСУ с химическим оружием под Красноармейском

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике тайник Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. В схроне были самодельные боеприпасы для беспилотников, начиненные химическим оружием. Противник планировал использовать их против российских военнослужащих.

Следствием установлено, что приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия против российских военнослужащих отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Филимонов Сергей Федорович, — говорится в сообщении.

Уточняется, что схрон находился в блиндаже украинских солдат. В найденных лабораторных пробирках было запрещенное вещество хлорпикрин. Кроме того, силовики нашли заряды пластита и емкости с бензином.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что Киев продолжает использовать такие виды вооружений. Он указал на наличие на украинской территории разветвленной сети лабораторий, занимающихся их производством.

ФСБ
схроны
ВСУ
химоружие
химическое оружие
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из конгресса США
Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области
Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска
Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием
Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных
Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря
Мошенники в России еще не использовали биометрию
Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»
В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США
Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует
Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября
Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам
Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе
«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского
Символика сна о кабане: важные знаки и предсказания
Электросчетчики в РФ будут автоматически передавать показания
Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Семья и жизнь

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.