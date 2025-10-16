Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:50

Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия

Постпред при ОЗХО Тарабрин: Россия фиксирует применение Украиной химоружия

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Россия продолжает фиксировать применения химического оружия со стороны Киева, передает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. В ходе своего выступления на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО он указал на наличие на украинской территории разветвленной сети специализированных лабораторий, занимающихся производством таких видов вооружений.

Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства, — сказал постпред.

Тарабрин добавил, что Москва направила в Технический секретариат ОЗХО официальный запрос. Российская сторона просит направить экспертов организации для оказания технической поддержки, руководствуясь положениями международной Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее российский боец заявил, что украинские военные применяют самодельные химические вещества, сбрасывая их с беспилотников на позиции российских солдат. Он добавил, что ВСУ маскируют химикаты под обычные бытовые предметы. По словам военного, недавно с беспилотника модели Mavic был сброшен предмет, напоминающий бутылку и содержащий отравляющий газ.

