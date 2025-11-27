Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

Представительница Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер назначена генеральным директором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия на период 2026–2030 годов, сообщил председатель конференции государств — участников ОЗХО Агустин Васкес Гомес. Кандидатура была единогласно одобрена после рекомендации Исполнительного совета и отсутствия возражений от стран-участниц, передает ТАСС.

От имени конференции я хотел бы поздравить посла Даллафиор-Маттер с ее назначением следующим генеральным директором, — сказал Гомес.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил о систематическом применении украинскими военными химического оружия. Дипломат сообщил, что Вооруженные силы Украины используют запрещенные виды вооружений против гражданского населения.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в Донецкой Народной Республике близ Красноармейска тайник ВСУ. В укрытии находились самодельные боеприпасы для беспилотников, снаряженные химическими веществами. Данные средства противник планировал применить против российских военнослужащих.