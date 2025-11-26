День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:22

Постпред России при ОЗХО раскрыл, против кого ВСУ используют химоружие

Постпред России при ОЗХО Тарабрин: ВСУ используют химоружие против гражданских

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные систематически применяют химическое оружие, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. По его словам, ВСУ используют запрещенное вооружение против гражданского населения, передает ТАСС.

Украинские вооруженные формирования продолжают систематическое применение химоружия, в том числе против гражданского населения, — сказал представитель России.

Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили, что силовики обнаружили в Донецкой Народной Республике близ Красноармейска (украинское название — Покровска) тайник Вооруженных сил Украины. В укрытии находились кустарно изготовленные боеприпасы для беспилотников, снаряженные химическими веществами, которые противник намеревался применить против российских военных.

Позже на обнародованной ФСБ видеозаписи было продемонстрировано подземное укрытие ВСУ. В кадре заметны боеприпасы, элементы снаряжения украинских военнослужащих, включая защитный шлем и разгрузочный жилет, а также пробирки с запрещенным химическим веществом, упакованные в пакет с газетной бумагой.

ВСУ
ОЗХО
химоружие
мирные жители
