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19 июля 2025 в 05:41

Российский боец рассказал о применении ВСУ химического оружия

РИАН: солдаты ВСУ сбрасывают химикаты с помощью дронов

Фото: Социальные сети

Украинские военные применяют самодельные химические вещества, сбрасывая их с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста». Он также отметил, что ВСУ используют самодельные химические вещества, маскируя их под бытовые предметы.

По его словам, с дрона модели Mavic был сброшен предмет, похожий на бутылку, содержащий отравляющий газ. Он приземлился у входа в подвал, где находились российские военнослужащие. После разбиения бутылки газ начал проникать в помещение.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко информировал, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. Он уточнил, что в настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны.

До этого военный эксперт рассказал, что ВСУ активизировали действия на Купянском направлении. Он отметил, что украинские военные предприняли попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Двуречной, но понесли потери. ВСУ стремятся помешать российским бойцам занять Купянск, подытожил аналитик.

ВСУ
химическое оружие
Россия
дроны
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