12 декабря 2025 в 10:25

ВСУ попались на использовании отравляющего вещества в ДНР

Генерал-майор Ртищев заявил, что ВСУ применяют запрещенный хлорпикрин в ДНР

Вооруженные силы Украины на регулярной основе применяют запрещенный хлорпикрин на территории ДНР и ЛНР, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, тайники с химическими боеприпасами были найдены в Белгородской области, передает пресс-служба Минобороны.

В 2025 году подобные попытки были отмечены на территории Луганской и Донецкой народных республик. Тайники с взрывными устройствами, содержащими вещество «Си-Эс» и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области, — сказал Ртищев.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 108-го штурмового батальона Вооруженных сил Украины Сергею Филимонову, применившему отравляющие вещества при обстреле Донецкой Народной Республики. При атаке тогда пострадали 16 человек.

До этого стало известно, что житель ДНР, задержанный за попытку покушения на высокопоставленного российского военного, собирался подарить ему две упаковки пива. В напитки было подмешано боевое отравляющее вещество британского производства. Их он получил от украинских спецслужб.

Минобороны
Белгородская область
ДНР
ЛНР
ВСУ
