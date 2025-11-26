Командиру ВСУ предъявили обвинение за применение отравляющих веществ в ДНР

Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 108-го штурмового батальона Вооруженных сил Украины Сергею Филимонову, применившему отравляющие вещества при обстреле Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что при атаке пострадали 16 человек.

Заочно предъявлено обвинение командиру 108 отдельного штурмового батальона, входящего в состав 59 штурмовой мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины капитану Сергею Филимонову, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, Филимонов проходит по делу о жестоком обращении с гражданским населением. Кроме того, он обвиняется в применении запрещенных средств и методов в конфликте, а также в покушении на убийство двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

Ранее бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артура Артеменко объявили в федеральный розыск на территории России. Экс-военачальник разыскивается по уголовной статье, однако она не уточняется.