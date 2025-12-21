Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 13:01

«Барабаны войны»: Европа выступила с немыслимым предложением в адрес России

Дипломат Буякевич: Европа под руководством Британии предлагает РФ капитуляцию

ОБСЕ ОБСЕ Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press
Коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России капитулировать, заявил в беседе с РИА Новости и. о. постпреда при организации Максим Буякевич. По его словам, роль модератора сюжетов, связанных с украинским конфликтом, взяла на себя Великобритания, поскольку США «фактически молчат», занятые переговорами с РФ.

Что мы слышим? Исключительно «барабаны войны». <....> Никакого разговора о прекращении огня. <...> По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции, и ничего больше, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Запад не хочет мира и по-прежнему продвигает тезис, согласно которому Украину рассматривают как форпост Европы на ее восточных рубежах. Из этой парадигмы европейцы не выходят и выходить не готовы, резюмировал Буякевич.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководству Евросоюза следует одуматься и перестать изничтожать себя. По ее словам, в противном случае из-за безумной поддержки Украины и отказа от российских энергоносителей регион может лишиться новогодних праздников.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что глубинное государство намерено эскалировать международную напряженность и развязать третью мировую войну. Он уточнил, что это делается через разжигание антироссийской паранойи по всему ЕС и Великобритании.

Россия
Европа
Украина
ОБСЕ
