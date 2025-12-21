Новый год-2026
21 декабря 2025 в 13:30

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

МЧС: вечером 21 декабря в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве вечером воскресенья, 21 декабря, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по городу. Это обусловлено прохождением холодного фронта. В некоторых районах столицы ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с прохождением холодного фронта волнами в период с 23:00 мск 21 декабря до 18:00 мск 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра с порывами до 15 м/с, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к вечеру 22 декабря температура воздуха в столице опустится до минус 3–5 градусов. Водителем рекомендуется парковаться в безопасных местах. Пешеходам же следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в городе Покровске, на метеостанции Сухана и в селе Крест-Хальджай на территории Республики Саха (Якутия) зафиксировали самую низкую температуру на Земле. По данным Гидрометцентра, столбики термометров там опустились до минус 51,7 градуса, минус 49,4 и минус 48,7 градуса соответственно.

Москва
МЧС
прогнозы
погода
гололедица
гололед
снег
