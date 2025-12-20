В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле

Самая низкая температура на Земле зафиксирована в городе Покровске, на метеостанции Сухана и в селе Крест-Хальджай на территории Республики Саха (Якутия), сообщили в Гидрометцентре. Столбики термометров там опустились до минус 51,7 градуса, минус 49,4 и минус 48,7 градуса соответственно, передает ТАСС.

Мировой «топ-3» возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай — там мороз окреп до 48,7 градуса, — говорится в сообщении.

Ранее в Уральском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие дни ночная температура воздуха в Свердловской области опустится до минус 42 градусов. Жителей региона призывают быть аккуратнее из-за предстоящих аномальных морозов. В ночь на 21 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что с большой долей вероятности в новогоднюю ночь в Центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря, однако уже непосредственно к новогодней ночи несколько потеплеет.