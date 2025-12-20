«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь Синоптик Семенов: в новогоднюю ночь в центре России будет небольшой минус и снег

С большой долей вероятности, в новогоднюю ночь в центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода, рассказал в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря, однако уже непосредственно к новогодней ночи несколько потеплеет.

Я бы не стал ждать оттепели: скорее всего, на столбиках термометров мы увидим небольшой минус, вероятно, пойдет небольшой снег. Это означает, что погода будет вполне волшебная, соответствовать празднику, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали часто находить ежей у помоек. Животные, которые не смогли уйти в спячку на фоне аномально высоких температур и отсутствия снега, ищут еду из-за голода.

Как отметил зоолог Евгений Абизов, биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды. Он пояснил, что бессонница не влияет негативно на организм животных, и добавил, что сейчас их беспокоит голод. Ежам трудно найти то, чем они питаются в первую очередь — насекомых, объяснил эксперт.