Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:27

«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Семенов: в новогоднюю ночь в центре России будет небольшой минус и снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С большой долей вероятности, в новогоднюю ночь в центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода, рассказал в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря, однако уже непосредственно к новогодней ночи несколько потеплеет.

Я бы не стал ждать оттепели: скорее всего, на столбиках термометров мы увидим небольшой минус, вероятно, пойдет небольшой снег. Это означает, что погода будет вполне волшебная, соответствовать празднику, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали часто находить ежей у помоек. Животные, которые не смогли уйти в спячку на фоне аномально высоких температур и отсутствия снега, ищут еду из-за голода.

Как отметил зоолог Евгений Абизов, биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды. Он пояснил, что бессонница не влияет негативно на организм животных, и добавил, что сейчас их беспокоит голод. Ежам трудно найти то, чем они питаются в первую очередь — насекомых, объяснил эксперт.

погода
прогнозы
синоптики
снег
новогодняя ночь
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.