Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 15:51

Экстремальные морозы до –42 градусов надвигаются на российский регион

В Свердловской области похолодает до –42 градусов

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В ближайшие дни ночная температура воздуха в Свердловской области опустится до –42 градусов, сообщили в Уральском Гидрометцентре. Жителей региона призывают быть аккуратнее из-за предстоящих аномальных морозов.

Так, ночью 21 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура опустится до –23–28 градусов, в горах и низинах — до –33–38, в первой половине ночи местами сильный мороз до –42 градусов. Днем потеплеет до –5–10 градусов, на Крайнем Севере — до –15. Морозы будут сопровождаться снегопадами. В последующие дни в регионе характер погоды будет такой же.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что с большой долей вероятности в новогоднюю ночь в Центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря, однако уже непосредственно к новогодней ночи несколько потеплеет.

Тем временем синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге погода на следующей неделе будет более мягкой, чем в Москве. По его словам, в понедельник, 22 декабря, днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью опустятся до –1. На протяжении суток ожидается мокрый снег.

Свердловская область
погода
происшествия
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые «Папины дочки», слухи о романе с Арзамасовой: как живет актер Бледный
Германию охватил кризис недоверия к правительству Мерца
Раскрыто, какой подарок сделал пятилетний мальчик Путину
«Никуда не делся»: стало известно о встречах Ермака и Зеленского под Киевом
ВСУ начали морить голодом 800 мирных жителей
Стало известно, почему Зеленский медлит с поисками замены Ермаку
В МИД сообщили о сроках «Нюрнбергского процесса» над Зеленским
Подросток на авто сбил школьницу, перебегавшую дорогу
Елка-«Франкенштейн» появилась в российском городе
В Совфеде ответили, как следует наказать владельцев «Миротворца»
Какие термины из Древней Греции и Рима мы используем каждый день
«Буквально уничтожали»: Захарова разнесла стратегию Запада в Арктике
Американист раскрыл важную деталь переговоров США и России во Флориде
Верблюд ударил женщину в лицо во время службы в церкви
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 декабря, фото, видео
Разработчик из Microsoft променял клавиатуру на метлу
Петербуржца задержали за избиение трех женщин
«Затравили»: в МИД сообщили о зверствах ВСУ в Курской области
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Посольство Польши в Брюсселе облили красной краской
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.