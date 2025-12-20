Экстремальные морозы до –42 градусов надвигаются на российский регион В Свердловской области похолодает до –42 градусов

В ближайшие дни ночная температура воздуха в Свердловской области опустится до –42 градусов, сообщили в Уральском Гидрометцентре. Жителей региона призывают быть аккуратнее из-за предстоящих аномальных морозов.

Так, ночью 21 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура опустится до –23–28 градусов, в горах и низинах — до –33–38, в первой половине ночи местами сильный мороз до –42 градусов. Днем потеплеет до –5–10 градусов, на Крайнем Севере — до –15. Морозы будут сопровождаться снегопадами. В последующие дни в регионе характер погоды будет такой же.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что с большой долей вероятности в новогоднюю ночь в Центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря, однако уже непосредственно к новогодней ночи несколько потеплеет.

Тем временем синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге погода на следующей неделе будет более мягкой, чем в Москве. По его словам, в понедельник, 22 декабря, днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью опустятся до –1. На протяжении суток ожидается мокрый снег.