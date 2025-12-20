Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе Синоптик Ильин: в Петербурге на следующей неделе погода будет мягкой

В Санкт-Петербурге погода на следующей неделе будет более мягкой, чем в Москве, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в понедельник, 22 декабря, днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью опустятся до -1. На протяжении суток ожидается мокрый снег.

Во вторник и среду в Северной столице похолодает до минус 2–4 градусов днем и до минус 4–6 — в ночные часы. В ночь на 23 декабря местами возможен небольшой снег, затем осадки не прогнозируются. В четверг на протяжении суток — от нуля до -2 градусов, при этом начнется снег. В пятницу ночью — в диапазоне от -1 до -3 градусов, днем — около -1, облачно, без осадков, в первой половине дня местами возникнут туманы, — рассказал Ильин.

Он добавил, что в субботу ночью в городе похолодает до минус 4–6 градусов, днем будет не выше -4, местами снег. В воскресенье на протяжении всех суток температура будет в пределах от -6 до -8 градусов, ночью возможен небольшой снегопад, днем без существенных осадков. В течение выходных сохранится облачная погода, но 28 декабря возможны прояснения, резюмировал Ильин.

Ранее травматолог Николай Стрелков посоветовал в период гололеда ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков, отметил врач.