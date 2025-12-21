Новый год-2026
21 декабря 2025 в 13:07

Погода в Москве в понедельник, 22 декабря: ждать ли холода и сильного снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 22 декабря, ожидаются порывы ветра до 15 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 22 декабря

В Москве завтра, 22 декабря, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«22 декабря будет облачная погода. Местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Температура в Москве ночью — от −1 до +1 градуса, по области — от −3 до +2 градусов (к вечеру понижение температуры до −5 градусов). Температура днем в Москве — от −1 до +1 градуса, по области — от −2 до +2 градусов (к вечеру понижение температуры до −8 градусов). Ветер ночью юго-западный и западный 6–11 м/с, днем северо- западный 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Гололедица, днем местами сильная», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в российскую столицу придет волна похолодания.

«В понедельник, в тылу циклона, пройдут заряды мокрого снега и снега, около 0 градусов, а к вечеру начнется вторжение полярного холода, температура понизится до −4 градусов, на дорогах гололедица. На земле сформируется снежный покров высотой 2–3 см. Во вторник скажется усиление антициклона, постепенно распогодится, в течение суток похолодает до −10 градусов», — отметил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 22 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«22 декабря будет облачная погода. Ночью и в начале дня временами небольшой мокрый снег, снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, северный, днем — северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток — от −1 до +1 градуса. Утром и днем на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что с 22 декабря придет настоящая зимняя погода.

«Ну а теперь всех любителей европейской зимы придется расстроить, так как приходит к нам похолодание уже в понедельник, 22 декабря, и начинается задержавшийся зимний период. Снега пока много не видно, но к середине недели поверхность прикроет снежным покровом даже в Санкт-Петербурге. Температура воздуха понизится до −8 градусов. По области будет и ниже намного. В дальнейшем могут быть и кратковременные оттепели, так как льда на заливе нет, и западный ветер может выносить в отдельные моменты более теплый воздух», — отметил метеоролог.

