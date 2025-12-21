Придет резкое похолодание: погода на неделю в Москве и Питере 22–28 декабря

Москвичам стоит подготовиться к резкому похолоданию, которое принесет в центральную часть европейской России антициклон. В Петербурге неделя будет более мягкой и однородной, но здесь также не обойдется без сюрпризов. О погоде в столицах с 22 по 28 декабря NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 22 по 28 декабря

В понедельник, 22 декабря, погода в столичном регионе практически ничем не будет отличаться от выходных. Температура воздуха ночью ожидается в районе нуля, днем — от +1 до +3 градусов. На небе будет облачно, осадки в виде снега и мокрого снега.

Со вторника погоду будет определять антициклон, осадков не ожидается, при этом начнется резкое похолодание. В ночные часы во вторник столбики термометров опустятся до отметки минус 6–11 градусов, в среду — до минус 9–14, в четверг — снова минус 6–11. Днем 23–24 декабря от −5 до −10 градусов, временами в эти дни на небе будет появляться солнце. В четверг днем снова станет облачно, но также без осадков, как и в предыдущие дни, температура воздуха днем — минус 2–7 градусов.

В ночь на пятницу, 26 декабря, температура воздуха также останется в диапазоне от −2 до −7 градусов, днем — минус 1–5. Преимущественно сутки обойдутся без осадков, исключения могут составить отдельные районы Подмосковья, где возможны слабые кратковременные снегопады.

В субботу и воскресенье после кратковременного потепления в регион начнут возвращаться морозы. По области в ночные часы температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов. Днем 27 декабря ожидается не выше −10, а 28-го — от −7 до −12. На небе будет облачно с прояснениями, местами в субботу небольшой снег.

Атмосферное давление в понедельник составит порядка 746 миллиметров ртутного столба, к среде подрастет до 757. Затем начнет плавно снижаться.

Ветер в первой половине недели будет дуть с северо-запада со скоростью 2–7 метров в секунду. Со среды его направление изменится сначала на западное, а затем на северное, скорость ветра ближе к выходным может усилиться до 9 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 22 по 28 декабря

В Петербурге погода на неделе будет более мягкой, чем в Москве. В понедельник днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью около −1. На протяжении суток ожидается мокрый снег.

Во вторник и среду в Северной столице похолодает до минус 2–4 градусов днем и до минус 4–6 — в ночные часы. В ночь на 23 декабря местами возможен небольшой снег, затем осадки не прогнозируются.

В четверг на протяжении суток от нуля до −2 градусов, при этом начнется снег. В пятницу ночью — в диапазоне от −1 до −3 градусов, днем — около −1, облачно, без осадков, в первой половине дня местами возникнут туманы.

В субботу ночью похолодает до минус 4–6 градусов, днем — не выше −4, местами снег. В воскресенье на протяжении всех суток температура будет в пределах от −6 до −8 градусов, ночью возможен небольшой снегопад, днем без существенных осадков. В течение выходных сохранится облачная погода, но 28 декабря возможны прояснения.

Атмосферное давление в течение недели будет находиться в диапазоне от 766 до 771 миллиметра ртутного столба. Наиболее высокие показатели ожидаются во вторник.

Ветер в понедельник северо-восточный, во вторник юго-восточный, 2–5 метров в секунду. В среду его направление сменится на западное, в последующие сутки — на северное и северо-восточное. Все это время сила ветра составит 2–7 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 22 по 28 декабря

В Москве самую теплую погоду с 22 по 28 декабря фиксировали 24 декабря 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +8,5 градуса. В том же году были обновлены суточные температурные максимумы для 22 и 25 декабря с показателями +7,9 и +4,1 градуса соответственно.

Еще один суточный температурный рекорд был установлен 23 декабря 2019 года, когда в столице теплело до +6,2 градуса. А в 2011 году в Москве зафиксировали самую теплую погоду 26, 27 и 28 декабря, когда столбики термометров поднимались до отметок +3,6, +5,8 и +5,7 градуса соответственно. Это самые высокие температурные показатели для этих дат за всю историю метеонаблюдений в городе.

Самая морозная погода в период с 22 по 28 декабря была зафиксирована в Москве 28 декабря 1892 года. Тогда подморозило до −38,8 градуса, и с тех пор в этот день не было более низких температур. В том же году выдались самые холодные в истории метеонаблюдений 23 и 24 декабря, когда температура воздуха опускалась до отметок −36 и −37,3 градуса соответственно.

Еще один рекорд зафиксировали 26 декабря 1888 года, когда температура воздуха в Москве достигла аномально низкого для этой даты значения −36,7 градуса. В 1919 году выдалось самое морозное 22 декабря с температурой −36,3 градуса. С тех пор более низкой температуры в эти числа в Москве не наблюдалось.

В 1907 году температурные минимумы были установлен для 25 и 27 декабря. Тогда воздух в Москве остывал до −33,4 и −35,4 градуса соответственно.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 22 по 28 декабря

Самыми теплыми днями недели с 22 по 28 декабря за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стали 22 и 23 декабря 2015-го, а также 26 и 27 декабря 2011 года. Тогда температура воздуха в Северной столице составила +7 градусов.

В том же 2015 году были обновлены суточные температурные максимумы для 24 и 25 декабря, когда столбики термометров поднимались до +5 и +6 градусов соответственно. Также до аномальных +5 градусов в городе на Неве теплело 28 декабря 2013 года. Все эти даты вошли в историю как периоды с самой высокой суточной температурой.

Наиболее холодная погода была в Петербурге 23, 24 и 25 декабря 1892 года. Термометры в тот день показывали −30, −33 и −34 градуса соответственно.

Также аномально холодно в Питере было 22 декабря 1919 года, когда подмораживало до −29 градусов. А в 1907 году было установлено три температурных минимума за всю историю метеонаблюдений в городе: 26 и 27 декабря воздух остывал до −27 градусов, а 28 декабря — до −26.

